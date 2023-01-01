WebCatalog
Beetween

Beetween

software9.beetween.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Beetween çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Beetween, çoklu görevlendirmeden iş sözleşmesinin oluşturulmasına kadar tüm işe alım sürecinizi kaydileştirmenize olanak tanıyan bir işe alım yazılımıdır (ATS). Tamamen modüler platformumuzla CV bankanızı özelleştirir, adaylar ve yöneticilerle e-posta, SMS veya video yoluyla iletişim kurar, başvuru takip dosyasıyla aday yolunu iyileştirir, işbirlikçi modda işe alım yapar, işe alımlarınızı analiz edersiniz...

Web Sitesi: software9.beetween.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Beetween ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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