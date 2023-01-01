Beetween, çoklu görevlendirmeden iş sözleşmesinin oluşturulmasına kadar tüm işe alım sürecinizi kaydileştirmenize olanak tanıyan bir işe alım yazılımıdır (ATS). Tamamen modüler platformumuzla CV bankanızı özelleştirir, adaylar ve yöneticilerle e-posta, SMS veya video yoluyla iletişim kurar, başvuru takip dosyasıyla aday yolunu iyileştirir, işbirlikçi modda işe alım yapar, işe alımlarınızı analiz edersiniz...

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