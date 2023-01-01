WebCatalog
QJumpers

QJumpers

employer.qjumpers.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde QJumpers çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

QJumpers Başvuru Takip Yazılımı, en kaliteli işe alımı hızlı bir şekilde almak için işe alım yöneticileriyle işbirliğini kolaylaştıran, kullanımı kolay, web tabanlı bir platformdur. Otomatik iş akışları, en son teknolojiyi kullanan sıralama araçları ve otomatik sıralama sayesinde yönetim süresini önemli ölçüde azaltır. Aday deneyiminizi geliştirin ve işe alımlarınızı uzaktan kolayca yönetin. Karar verme sürecini, işe alım şeklinize uyacak şekilde devredin.

Web Sitesi: employer.qjumpers.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QJumpers ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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