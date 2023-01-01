QJumpers Başvuru Takip Yazılımı, en kaliteli işe alımı hızlı bir şekilde almak için işe alım yöneticileriyle işbirliğini kolaylaştıran, kullanımı kolay, web tabanlı bir platformdur. Otomatik iş akışları, en son teknolojiyi kullanan sıralama araçları ve otomatik sıralama sayesinde yönetim süresini önemli ölçüde azaltır. Aday deneyiminizi geliştirin ve işe alımlarınızı uzaktan kolayca yönetin. Karar verme sürecini, işe alım şeklinize uyacak şekilde devredin.

Web Sitesi: employer.qjumpers.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QJumpers ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.