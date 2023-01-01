WebCatalog
The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Hire Talent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sizin için pratik olarak işe alım yapan bir başvuru sahibi takip sistemi mi arıyorsunuz? Daha fazla başvuru sahibini ücretsiz olarak bir araya getiren, tamamen özelleştirilmiş iş akışları ve aday yönetimi sunan ve aynı zamanda işe alım öncesi testlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir başvuru sahibi takip sistemi olan RapidRecruit ile bunu bulun. Esnek fiyatlandırma seçenekleri, özelleştirilmiş portal ve uygulamadan kiralamaya kadar tam destekle size sezgisel ve kullanımı kolay bir ATS sağlıyoruz. Bir dahaki sefere işe aldığınızda bunu güvenle yapın. Bugün ücretsiz bir demoyu deneyin!

Web Sitesi: wimbushassessments.biz

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Hire Talent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Workable

Workable

workable.com

Zoho Recruit

Zoho Recruit

accounts.zoho.com

Goodtalent

Goodtalent

goodtalent.io

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Folk Flow

Folk Flow

app.folkflow.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

Welcome Kit

Welcome Kit

welcomekit.co

HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

99jobs

99jobs

99jobs.com

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

simplify.hr

simplify.hr

simplify.hr

ApplicantStack

ApplicantStack

applicantstack.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası