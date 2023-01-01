Prescreen, tüm işe alım sürecinizi yönetmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Tüm aday bilgilerini tek bir yerden yönetin ve işe alım sürecinizi geliştirin. Prescreen, en uygun adayı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için yenilikçi eşleştirme teknolojisini kullanır. Ekibinizde kararlar alın ve adayları anında online olarak bilgilendirin. Prescreen, XING ağından 16 Milyonun üzerinde potansiyel adaya erişmenizi sağlayan tek başvuru takip sistemidir.

Web Sitesi: prescreenapp.io

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