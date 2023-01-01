WebCatalog
Prescreen

Prescreen

prescreenapp.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Prescreen çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Prescreen, tüm işe alım sürecinizi yönetmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Tüm aday bilgilerini tek bir yerden yönetin ve işe alım sürecinizi geliştirin. Prescreen, en uygun adayı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için yenilikçi eşleştirme teknolojisini kullanır. Ekibinizde kararlar alın ve adayları anında online olarak bilgilendirin. Prescreen, XING ağından 16 Milyonun üzerinde potansiyel adaya erişmenizi sağlayan tek başvuru takip sistemidir.

Web Sitesi: prescreenapp.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prescreen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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