WebCatalog
KeldairHR

KeldairHR

login.keldair.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KeldairHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha az stres, daha az kafa karışıklığı ve daha fazla işe alma ile başvuru sahibi takip sistemi.

Web Sitesi: login.keldair.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KeldairHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

PyjamaHR

PyjamaHR

app.pyjamahr.com

TalentLane.io

TalentLane.io

app.talentlane.io

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

ApplicantStack

ApplicantStack

applicantstack.com

GoHire

GoHire

app.gohire.io

Zoho Recruit

Zoho Recruit

accounts.zoho.com

Hirebridge

Hirebridge

recruit.hirebridge.com

TalentPool

TalentPool

app.talentpool.com

GetHired

GetHired

gethired.com

Pereless

Pereless

power.pereless.com

JobConvo

JobConvo

app.jobconvo.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası