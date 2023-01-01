WebCatalog
Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Simplicant çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern İşletmeler İçin İşe Alma Yazılımı ve Aday Takip Sistemi. Simplicant'ın işe alım yazılımı platformu ve başvuru sahibi takip sistemi, yeteneklerin daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işe alınmasına yönelik modern ve daha basit bir yaklaşım sağlar. Birden fazla kaynaktan en iyi yetenekleri bulun, görüşmeleri organize edip planlayın, yetenek ilişkilerini yönetin ve veriye dayalı işe alım kararları alın.

Web Sitesi: hire.simplicant.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simplicant ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Zoho Recruit

Zoho Recruit

accounts.zoho.com

StaffingSoft

StaffingSoft

recruiter.staffingsoft.com

SmartRecruiters

SmartRecruiters

smartrecruiters.com

Jobvite

Jobvite

id.jobvite.com

HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

networx

networx

networxrecruitment.com

JobConvo

JobConvo

app.jobconvo.com

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

Workable

Workable

workable.com

SeeMeHired Company

SeeMeHired Company

company.seemehired.com

GoHire

GoHire

app.gohire.io

PyjamaHR

PyjamaHR

app.pyjamahr.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası