Modern İşletmeler İçin İşe Alma Yazılımı ve Aday Takip Sistemi. Simplicant'ın işe alım yazılımı platformu ve başvuru sahibi takip sistemi, yeteneklerin daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işe alınmasına yönelik modern ve daha basit bir yaklaşım sağlar. Birden fazla kaynaktan en iyi yetenekleri bulun, görüşmeleri organize edip planlayın, yetenek ilişkilerini yönetin ve veriye dayalı işe alım kararları alın.

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