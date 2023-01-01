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Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Trakstar Hire çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Trakstar Hire, bugün piyasadaki en iyi başvuru takip ve işe alım yazılımıdır. Müşterilerimizin işe alım sürecinin neden daha hızlı olduğunu görmek için burayı tıklayın.

Web Sitesi: hire.trakstar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Trakstar Hire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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