CleverStaff

Hem işe alım ajansları hem de İK departmanları için başvuru takibi ve işe alım otomasyonu için profesyonel yazılım.

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