WebCatalog
Altamira HRM

Altamira HRM

platform.altamirahrm.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Altamira HRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Altamira Recruiting, yeni çalışanlar için tüm arama ve seçme sürecinin yönetilmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır. Kullanımı kolaydır ve işletmelerin ve işe alım şirketlerinin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir. Altamira Recruiting'i kullanmayı tercih eden şirketler, kişiselleştirilmiş bir Kariyer Sitesine, tüm önemli iş portalları ve sosyal ağlarla entegrasyona, zengin özelliklere sahip bir CV veritabanına, güçlü bir raporlama sistemine ve çok daha fazlasına sahip olacak.

Web Sitesi: platform.altamirahrm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Altamira HRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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