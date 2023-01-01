Altamira Recruiting, yeni çalışanlar için tüm arama ve seçme sürecinin yönetilmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır. Kullanımı kolaydır ve işletmelerin ve işe alım şirketlerinin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir. Altamira Recruiting'i kullanmayı tercih eden şirketler, kişiselleştirilmiş bir Kariyer Sitesine, tüm önemli iş portalları ve sosyal ağlarla entegrasyona, zengin özelliklere sahip bir CV veritabanına, güçlü bir raporlama sistemine ve çok daha fazlasına sahip olacak.

Web Sitesi: platform.altamirahrm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Altamira HRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.