WebCatalog
MyRecruitment+

MyRecruitment+

myrecruitmentplus.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulut Tabanlı İşe Alım Yazılım Platformu - işe alım profesyonellerinin tüm işe alım ve işe alım süreçlerini buluttan çevrimiçi olarak yönetmelerine yardımcı olur. Ana modüller arasında İş onayı iş akışı, İlan verme, Kariyer Sitesi, İşe Alım Süreci, İşe Alım ve son olarak Bordro ile Entegrasyon yer almaktadır.

Web Sitesi: myrecruitmentplus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyRecruitment+ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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