MyRecruitment+

Bulut Tabanlı İşe Alım Yazılım Platformu - işe alım profesyonellerinin tüm işe alım ve işe alım süreçlerini buluttan çevrimiçi olarak yönetmelerine yardımcı olur. Ana modüller arasında İş onayı iş akışı, İlan verme, Kariyer Sitesi, İşe Alım Süreci, İşe Alım ve son olarak Bordro ile Entegrasyon yer almaktadır.

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