WebCatalog
Recruitive

Recruitive

posting.recruitive.com

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Recruitive Ltd, aday Yolculuğunu önemli ölçüde geliştirirken İK, İşe Alım Ekipleri ve İşe Alma Yöneticileri için tasarlanan uçtan uca bulut tabanlı işe alım yazılımı çözümlerinin İngiltere'nin önde gelen tedarikçisidir. Ödüllü teknolojimiz, tüm işe alım sürecini şirket içinde yönetmenize olanak tanır. Gerçek bir Uçtan Uca çözüm olan Bulut Tabanlı ATS İşe Alım Yazılımı, Katılım Yazılımı ve Özel Kariyer Web Siteleri sunuyoruz. Bugün ücretsiz bir gösteri talep edin.

Web Sitesi: posting.recruitive.com

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