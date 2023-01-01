Yeni nesil ATS Vacancy Filler, işe alım görevlilerine en iyi aday deneyimini hızlı bir şekilde sunma gücü veriyor. Baştan sona otomatikleştirilmiş ve markalanmış olan bu araç, Ajans Modülü, Yetenek Havuzu, İşe Alma İsteği, SJT'ler ve Testler, Geçmiş Kontrolleri, Referanslar, Video Gösterimi ve Katılım gibi araçlarla doludur; bunların tümü güçlü BI Analytics Suite tarafından desteklenmektedir. Vacancy Filler ile çalışarak kendi Hesap Yöneticinize, İngiltere merkezli kullanıcı ve aday desteğine ve İK Sisteminizle entegrasyona sahip olacaksınız. Ve daha fazlası!

Web Sitesi: vacancy-filler.co.uk

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