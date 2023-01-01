WebCatalog
iglooHR

iglooHR

app.igloohr.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iglooHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

IglooHR işe alım sürecinizi organize etmenin en kolay yolunu sunar. Geleneksel ATS çözümlerinin karmaşıklığını azaltmayı amaçlayan modern, yenilikçi bir aracız. Aynı zamanda, işe alım sürecinizi düzenli ve verimli tutmak için gereken tüm işlevleri sağlamak istiyoruz. Ana özellikleri arasında basit aday aktarımı, özelleştirilebilir işe alım hattı, iş raporları, kolay randevu planlama ve son derece hızlı arama ile yetenek havuzu oluşturma yer alır.

Web Sitesi: igloohr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iglooHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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