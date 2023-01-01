IglooHR işe alım sürecinizi organize etmenin en kolay yolunu sunar. Geleneksel ATS çözümlerinin karmaşıklığını azaltmayı amaçlayan modern, yenilikçi bir aracız. Aynı zamanda, işe alım sürecinizi düzenli ve verimli tutmak için gereken tüm işlevleri sağlamak istiyoruz. Ana özellikleri arasında basit aday aktarımı, özelleştirilebilir işe alım hattı, iş raporları, kolay randevu planlama ve son derece hızlı arama ile yetenek havuzu oluşturma yer alır.

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