WebCatalog
Octo

Octo

octo.blueoctopus.co.uk

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Blue Octopus 2010 yılında kuruldu. Octo ATS, İK ve şirket içi işe alım ekipleri için tasarlanmıştır; Octo, işe alım sürecini kolaylaştırır, en iyi çevrimiçi aday deneyimini sağlar (kendi kariyer sitelerimiz tarafından desteklenir) ve adayımız aracılığıyla yeni çalışanların elde tutulmasını geliştirir. katılım mikro siteleri (ATS'deki katılım iş akışı tarafından desteklenir).

Web Sitesi: octo.blueoctopus.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Octo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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