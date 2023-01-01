Blue Octopus 2010 yılında kuruldu. Octo ATS, İK ve şirket içi işe alım ekipleri için tasarlanmıştır; Octo, işe alım sürecini kolaylaştırır, en iyi çevrimiçi aday deneyimini sağlar (kendi kariyer sitelerimiz tarafından desteklenir) ve adayımız aracılığıyla yeni çalışanların elde tutulmasını geliştirir. katılım mikro siteleri (ATS'deki katılım iş akışı tarafından desteklenir).

Web Sitesi: octo.blueoctopus.co.uk

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