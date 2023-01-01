Recruitify, CRM, ATS, Satış ve İşe Alım yönetimini müşteri ve adayla entegre eden, kullanıcı dostu bir SaaS bulut tabanlı yapay zeka destekli platformdur. Uygulaması hızlı ve kullanımı kolaydır. Platform en iyi yeteneklerinizi bulmanıza, edinmenize ve yönetmenize yardımcı olur. İşe alım süreçlerinin sayısını sınırlamıyoruz. Mükemmelliğe ulaşana kadar şirketteki maliyetlerinizi, iş akışınızı ve süreçlerinizi sonsuz bir şekilde optimize edin. Recruitify, işe alım sürecinizi daha sorunsuz ve daha hızlı hale getirecek özelliklere sahiptir.

Web Sitesi: recruitify.ai

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