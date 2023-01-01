WebCatalog
Recruitify

Recruitify

app.recruitify.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Recruitify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Recruitify, CRM, ATS, Satış ve İşe Alım yönetimini müşteri ve adayla entegre eden, kullanıcı dostu bir SaaS bulut tabanlı yapay zeka destekli platformdur. Uygulaması hızlı ve kullanımı kolaydır. Platform en iyi yeteneklerinizi bulmanıza, edinmenize ve yönetmenize yardımcı olur. İşe alım süreçlerinin sayısını sınırlamıyoruz. Mükemmelliğe ulaşana kadar şirketteki maliyetlerinizi, iş akışınızı ve süreçlerinizi sonsuz bir şekilde optimize edin. Recruitify, işe alım sürecinizi daha sorunsuz ve daha hızlı hale getirecek özelliklere sahiptir.

Web Sitesi: recruitify.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recruitify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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