WebCatalog
Atomic Hire

Atomic Hire

app.atomichire.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Atomic Hire insan odaklı bir işe alım platformudur. Kaliteli işe alma kararları almanın, işe alım verimliliğini artırmanın ve üstün bir aday deneyimi sağlamanın güçlü ve basit bir yolunu sunar. Süreçlerinize ve teknoloji yığınınıza uyum sağlayan esnek bir sistemle işe alım sürecinizi optimize edin. Zamandan tasarruf edin, çalışmaları kolaylaştırın, manuel girişi en aza indirin, darboğazları belirleyin ve paydaşlarınız arasında zahmetsizce bilgi paylaşın.

Web Sitesi: atomichire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Atomic Hire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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