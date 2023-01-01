İŞE ALMA KOLAYLAŞTIRILDI. YERLEŞTİRME OPTİMİZE EDİLDİ. Yeni işe alınan kişilerin işe başlamasını engelleyen süreçleri basitleştirin ve otomatikleştirin; böylece yarı maliyetle %90'a kadar daha hızlı işe alım gerçekleştirebilirsiniz. Able'ın işe alım otomasyonu, aday deneyimini geliştirmenize, karmaşık işe alım iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve her çalışanın ilk gününü harika geçirmesine olanak sağlar.

Web Sitesi: ableteams.com

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