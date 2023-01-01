HireMojo, yalnızca tüm ATS işlevlerini kapsamayan, aynı zamanda işe alımla ilgili manuel yönetim süreçlerinin çoğunu otomatikleştirmek için AI, Büyük Veri ve robotları kullanan, sizin ve ekibinizin görüşmeler gibi işe almanın insani kısımlarına odaklanmasına olanak tanıyan bir İşe Alma Otomasyon Platformudur. , teklifleri genişletmek ve işe alma konusunda pazarlık yapmak. Ayrıca, bir ajansta harcayacağınız tutarın çok altında bir ücret karşılığında, derecelendirilmiş, incelenmiş, üst düzey bir işe alım uzmanının sizin için tüm işe alım sürecini yönetme yeteneğini de ekledik.

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