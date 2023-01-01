WebCatalog
HireMojo

HireMojo

app.hiremojo.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HireMojo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HireMojo, yalnızca tüm ATS işlevlerini kapsamayan, aynı zamanda işe alımla ilgili manuel yönetim süreçlerinin çoğunu otomatikleştirmek için AI, Büyük Veri ve robotları kullanan, sizin ve ekibinizin görüşmeler gibi işe almanın insani kısımlarına odaklanmasına olanak tanıyan bir İşe Alma Otomasyon Platformudur. , teklifleri genişletmek ve işe alma konusunda pazarlık yapmak. Ayrıca, bir ajansta harcayacağınız tutarın çok altında bir ücret karşılığında, derecelendirilmiş, incelenmiş, üst düzey bir işe alım uzmanının sizin için tüm işe alım sürecini yönetme yeteneğini de ekledik.

Web Sitesi: hiremojo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HireMojo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

smartCV

smartCV

app.smartcv.co

Hirey

Hirey

hirey.com

PeopleCloud

PeopleCloud

hrm.people-cloud.com

Checkster

Checkster

app.checkster.com

SwarmHr

SwarmHr

app.swarmhr.com

Atomic Hire

Atomic Hire

app.atomichire.com

WorkGenius

WorkGenius

genius.workgenius.com

IKrut

IKrut

preview.ikrut.com

Kleisteen

Kleisteen

app.claystone.com

Tayo

Tayo

app.tayohr.io

Cavall

Cavall

cavall.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası