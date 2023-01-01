Cavall, çeşitli kaynaklardan ve birden fazla departmandan binlerce başvuru geldiğinde bile düzenli kalmanıza yardımcı olacak ideal platformu sağlayan bir Başvuru Takip Sistemidir (ATS). Cavall, harika çalışanlar yaratacak adayları bulma ve çekme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca Cavall, işe alım döngünüzü mümkün olduğunca yenilikçi ve verimli tutarak değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Web Sitesi: cavall.io

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