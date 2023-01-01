WebCatalog
Cavall

Cavall

cavall.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cavall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cavall, çeşitli kaynaklardan ve birden fazla departmandan binlerce başvuru geldiğinde bile düzenli kalmanıza yardımcı olacak ideal platformu sağlayan bir Başvuru Takip Sistemidir (ATS). Cavall, harika çalışanlar yaratacak adayları bulma ve çekme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca Cavall, işe alım döngünüzü mümkün olduğunca yenilikçi ve verimli tutarak değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Web Sitesi: cavall.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cavall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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