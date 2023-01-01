WebCatalog
Keka

Keka

app.keka.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Keka çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden, yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka, sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe dönük bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.

Web Sitesi: keka.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Keka ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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