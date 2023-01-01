İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden, yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka, sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe dönük bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.

Web Sitesi: keka.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Keka ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.