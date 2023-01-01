Uzun vadeli hizmet sağlayan yapay zeka destekli uçtan uca işe alım yazılımı. iş akışı otomasyonu, yetiştirme, performansa dayalı bağlı kuruluş alımı, öz değerlendirmeler, yönlendirmeler ve daha fazlasını sunarak düşük maliyetli kaynak bulma/işe alma stratejisi.

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