WebCatalog
MightyRecruiter

MightyRecruiter

recruiter.mightyrecruiter.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MightyRecruiter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşe alma liderlerine ve işe alım uzmanlarına hiçbir ücret ödemeden güçlü, tek noktadan aday kaynak bulma ve başvuru takibi çözümü sağlar.

Web Sitesi: recruiter.mightyrecruiter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MightyRecruiter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

ATS OnDemand

ATS OnDemand

power.atsondemand.com

HireStorm

HireStorm

live.hirestorm.com

GetHired

GetHired

gethired.com

Hirebridge

Hirebridge

recruit.hirebridge.com

Keka

Keka

app.keka.com

TalentLyft

TalentLyft

accounts.talentlyft.com

Occupop

Occupop

app.occupop.com

JOBLink

JOBLink

app.joblink.co

TalentPool

TalentPool

app.talentpool.com

NetHire

NetHire

ats.nethire.com

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

JOIN

JOIN

join.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası