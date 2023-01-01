Hareket halindeyken işe alım sürecinizi takip etmek için LinkedIn Recruiter uygulamasını kullanın. Adaylara mesajlarınıza cevap verir vermez hızlı bir şekilde yanıt verin. LinkedIn'in 645 milyondan fazla üyeden oluşan ağını arayın ve açık pozisyonlarınız için doğru kişilerle iletişime geçin; üstelik tüm bunları telefonunuzdan yapın. İşinize kaldığınız yerden devam edin veya masanızdan uzaktayken aday profillerini gözden geçirmek veya boru hattınızı organize etmek gibi hızlı görevlerle ilgilenin.

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