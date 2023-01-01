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LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LinkedIn Recruiter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hareket halindeyken işe alım sürecinizi takip etmek için LinkedIn Recruiter uygulamasını kullanın. Adaylara mesajlarınıza cevap verir vermez hızlı bir şekilde yanıt verin. LinkedIn'in 645 milyondan fazla üyeden oluşan ağını arayın ve açık pozisyonlarınız için doğru kişilerle iletişime geçin; üstelik tüm bunları telefonunuzdan yapın. İşinize kaldığınız yerden devam edin veya masanızdan uzaktayken aday profillerini gözden geçirmek veya boru hattınızı organize etmek gibi hızlı görevlerle ilgilenin.

Web Sitesi: linkedin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LinkedIn Recruiter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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