WebCatalog
LiveHire

LiveHire

livehire.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

LiveHires işe alım yazılımı, sezgisel ve kullanımı kolay birinci sınıf bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi sağlarken kuruluşunuzun şunları yapmasına da olanak tanır: - Daha üretken ve yüksek işlevli bir işe alım ekibi oluşturma - Aday reddini azaltarak marka itibarınızı koruma - İşe alım hedeflerine ulaşırken Harcamaları azaltmak - Markanızla ilgilenen ve markanızla ilgilenen kişileri işe alın - Adaylarla gerçek ve özgün ilişkiler kurun - Daha çeşitli bir iş gücü oluşturun

Web Sitesi: livehire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LiveHire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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