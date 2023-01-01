LiveHires işe alım yazılımı, sezgisel ve kullanımı kolay birinci sınıf bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi sağlarken kuruluşunuzun şunları yapmasına da olanak tanır: - Daha üretken ve yüksek işlevli bir işe alım ekibi oluşturma - Aday reddini azaltarak marka itibarınızı koruma - İşe alım hedeflerine ulaşırken Harcamaları azaltmak - Markanızla ilgilenen ve markanızla ilgilenen kişileri işe alın - Adaylarla gerçek ve özgün ilişkiler kurun - Daha çeşitli bir iş gücü oluşturun

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