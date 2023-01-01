VIVAHR, ABD'deki küçük işletmelere yönelik en hızlı büyüyen Başvuru Takip Sistemidir. VIVAHR şunları kolaylaştırır: - İş İlanları Gönderme - Adayları Yönetme - Ekip üyeleriyle işbirliği yapma - Raporları/içgörüleri çalıştırma Bu kadar kolay! 50'den fazla iş ilanı panosuna ücretsiz iş ilanı vererek başlayın. Ortalama yeni müşteri 6 dakika içinde canlı bir işe sahip oluyor.

Web Sitesi: vivahr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VIVAHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.