WebCatalog
Ninja Gig

Ninja Gig

admin.ninjagig.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ninja Gig çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ninja Gig, her şey dahil bir Başvuru Takip Sistemi ve İş Başvuru Yazılımıdır. Ninja Gig sınırsız uygulama sunar ve hiçbir gizli ücret yoktur. İş ilanlarınız, Indeed, Google Jobs, ZipRecruiter, Monster ve daha onlarcası dahil olmak üzere birçok iş ilanı panosunda otomatik olarak yayınlanır. ÜCRETSİZ deneme sunuyoruz ve hiçbir zaman bir sözleşmeye tabi olmayacaksınız; bu, hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz veya duraklatabileceğiniz anlamına gelir. Bugün bu gelişmiş ATS sisteminin birçok avantajından yararlanın!

Web Sitesi: admin.ninjagig.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ninja Gig ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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