WebCatalog
LazyApply

LazyApply

lazyapply.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LazyApply çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İş Başvuru Sürecinizi Otomatikleştirin. AI İş arama aracımız, Job GPT'yi kullanan Linkedin, Indeed ve Ziprecruiter gibi platformlardaki tüm işlere otomatik olarak uygulanır.

Web Sitesi: lazyapply.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LazyApply ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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