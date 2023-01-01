WebCatalog
Huntr

Huntr

huntr.co

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Tek uygulamada en iyi iş arama sitelerine göz atın ve işleri tek dokunuşla kaydedin. Tüm işlerinizi Huntr panonuza kaydedin ve takip edin. İşleri aşamalar arasında taşıyın ve her fırsatta nerede durduğunuzu bilin. Mülakatlar, son teslim tarihleri ​​ve zamana duyarlı görevler gibi önemli tarihleri ​​takip edin. İş aramayla ilgili görevler ve notlar ekleyin. İşlerinizi bir haritada görselleştirin. İş aramak için bir tarayıcı: Huntr, en sevdiğiniz iş arama sitelerini seçmenize ve tek bir aramayla tek bir uygulamada hepsine göz atmanıza olanak tanır. Beğendiğiniz bir iş ilanını bulun ve tek bir dokunuşla Huntr panonuza kaydedin. Güçlü iş takip aracı: İş fırsatlarınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi takip edin. Görevler, notlar ve röportajlar, son teslim tarihleri ​​ve teklifler gibi önemli etkinlikleri ekleyin. İlan URL'sini, iş unvanını, maaşı, konumu, şirketi ve daha fazlasını kaydedin.

Web Sitesi: huntr.co

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