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Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.

Web Sitesi: otter.ai

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