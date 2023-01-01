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Otter

Otter

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Web Sitesi: otter.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Otter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.

Web Sitesi: otter.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Otter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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