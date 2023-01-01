WebCatalog
Transkriptor

Transkriptor

transkriptor.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Transkriptor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TRANSKRIPTOR, konuşmayı çevrimiçi metne dönüştüren en iyi üretkenlik araçlarından biridir! Konuşma dosyasını röportajlarınız, toplantılarınız ve podcast'leriniz gibi metne dönüştürmek için otomatik transkripsiyon yazılımını kullanın. TRANSKRIPTOR tüm dosya formatlarını destekler.

Web Sitesi: transkriptor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Transkriptor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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