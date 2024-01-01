Ses Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Ses tanıma yazılımı, konuşma tanıma algoritmaları aracılığıyla konuşulan dili metne dönüştürür. Engelli insanlara yardım etmek, araç içi sistemlere güç vermek, askeri operasyonları desteklemek ve iş emirlerini kolaylaştırmak gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. Ayrıca ses ve video dosyalarını metne dönüştürerek müşteri hizmetleri, sağlık hizmetleri ve yasal dokümantasyon süreçlerinde hizmet verir. İşletmeler iletişimi geliştirmek, etkileşimleri yönetilebilir, aranabilir bir veri formatına dönüştürmek için ses tanıma yazılımından yararlanır. Gelişmiş çözümler yapay zeka ve biyometrik ses tanıma teknolojilerini içerir. Bazıları, web sayfalarıyla veya çağrı merkezi araçları gibi diğer yazılımlarla kusursuz entegrasyon için API'ler veya web hizmetleri sunar. Bir ürünün Ses Tanıma kategorisine dahil edilebilmesi için: * Kapsamlı kelime dağarcığı ve tanıma modelleriyle çeşitli doğal dilleri destekleyin. * Ses tanıma yoluyla dönüştürülen metni kullanarak belge oluşturmayı ve paylaşmayı etkinleştirin. * Çeşitli ses ve video dosyası formatlarını işleyin. * Dil modellerinde güncellemeler sağlayın ve kullanıcı odaklı kelime dağarcığı iyileştirmelerine izin verin. * Gürültülü konuşmayı yazıya dökmek için uyarlanabilir özellikler sunun. * Telefonlardan, el tipi kayıt cihazlarından veya mobil cihazlardan bilgi yakalayın.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
SpeechTexter
speechtexter.com
Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!
Speechnotes
speechnotes.co
Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.
Krisp
krisp.ai
Uzak toplantılar, podcast'ler ve kayıtlar sırasında arka plan gürültüsü ve yankı olmadan HD sesin keyfini çıkarın. Krisp, gürültülü dikkat dağıtıcı unsurları önleyerek üretkenliği ve profesyonelliği artırır.
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Resemble.ai
resemble.ai
Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.
Jammable
jammable.com
Favori Seslerinizle Yapay Zeka Kapakları Oluşturun! Saniyeler içinde yüksek kaliteli AI kapaklar yapmak için 1 numaralı platform!
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
AssemblyAI
assemblyai.com
Konuşmayı yazıya dökmek ve anlamak için güçlü yapay zeka modellerine erişin Basit API'miz konuşma tanıma, konuşmacı algılama, konuşma özetleme ve daha fazlası için yapay zeka modellerini ortaya çıkarır. Basit bir API aracılığıyla üretime hazır, ölçeklenebilir ve güvenli yapay zeka modelleri sunmak ...
Gladia
gladia.io
Tek bir API kullanarak AI transkripsiyon, transkripsiyon ve ses zekası eklentileriyle verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Shownotes
shownotes.io
Özet, 7 puan ve akılda kalıcı alıntı içeren açılış sayfası oluşturun. Whisper ile Ses dosyasını yazıya dökün. Fransızca, Almanca, Çince ve çok daha fazlasını yazıya dökün. Düşüncelerinizi bir blog yazısına dönüştürün. Youtube, Spotify, Spreaker ve Buzzsprout'u destekler. Mp3, mp4, mpeg, mpga, m...
OpenAI
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr, stok görüntü oluşturma, altyazı oluşturma, otomatik kırpma ve daha pek çok şey gibi video düzenleme işlerini otomatikleştirerek içerik oluşturucuların içerik pazarlama videolarını 10 kat daha hızlı oluşturmasına yardımcı olan bir Yapay Zeka Video Oluşturucudur!
Deepgram
deepgram.com
Uygulamalarınıza Voice AI ekleyin. Startup'lardan NASA'ya kadar Deepgram API'leri her gün milyonlarca ses dakikasını yazıya dökmek ve anlamak için kullanılıyor. Hızlı, doğru, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli. Geliştiricilerin güvenle oluşturması ve daha hızlı teslim etmesi gereken her şey.
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce olarak, çok yönlü konuşma tanıma teknolojisi aracılığıyla dil öğrenenlerin konuşma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendimizi adadık. Dil öğrenenlerin yalnızca konuşma becerilerini değerlendirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda tam olarak gelişim alanlarını belirl...
Phonexia
phonexia.com
Phonexia, ses biyometrisi ve konuşma tanıma teknolojileriyle ses potansiyelini ortaya çıkarma vizyonuyla 2006 yılında kurulmuş yenilikçi bir Çek yazılım şirketidir. Phonexia, Brno Teknoloji Üniversitesi'ndeki ünlü bir konuşma araştırma grubuyla olan yakın ilişkisi sayesinde, en son bilimsel buluşlar...
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kı...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow, işletmelere ve bireylere benzersiz doğruluk ve verimlilik sağlayan son teknoloji ürünü bir konuşmayı metne dönüştürme aracıdır. Gelişmiş AI teknolojimiz, İngilizce'nin yanı sıra 14'e kadar dili destekleyerek ses ve video içeriğinin yazılı metne hassas bir şekilde dönüştürülmesini sağlar....
ArtPro
artpro.com
ArtPro, sanat eserlerini çevrimiçi olarak kataloglamaya, arşivlemeye, takip etmeye, paylaşmaya ve depolamaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir sanat envanteri yönetimi yazılımıdır.
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai, müşteri deneyimi yardımcı programları oluşturmak için bir yapay zeka toplayıcı platformu geliştirmeye odaklanmıştır. Waanee.ai, müşteri deneyimi yardımcı programları oluşturmak için bir yapay zeka toplayıcı platform geliştiriyor. Platform, çeşitli Üretken Yapay Zeka ve konuşma modelleri ...
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound, aramalar, kayıtlar ve çevrimiçi toplantılar sırasında tüm istenmeyen gürültüyü ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya yardımcı olan yapay zeka teknolojisini kullanan bir masaüstü uygulamasıdır. CrystalSound, gelişmiş algoritmaları ve son teknoloji ürünü özellikleriyle arka pla...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart, sesinizi takip ederek video veya sunum yapmanıza yardımcı olan bir teleprompter uygulamasıdır. PromptSmart, ses tanıma özelliğine sahip ilk teleprompter uygulamasıdır - en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracı! Ağustos 2014'te başlıyoruz! PromptSmart topluluk önünde konuşma tutkusund...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihaller...
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt, standart dışı konuşma kalıplarını gerçek zamanlı olarak net konuşmaya dönüştüren ve ciddi konuşma bozukluğu ve engeli olan çocukların ve yetişkinlerin erişime olanak tanıyan özel bir otomatik konuşma tanıma (ASR) teknolojisi geliştiren, ödüllü bir konuşma tanıma girişimi ve sosyal kuruluşt...
Vatis Tech
vatis.tech
Üstün Doğruluk ve Uygun Fiyatla Konuşma Tanımada Devrim Yaratıyor. Vatis Tech'in API'si, tescilli derin öğrenme konuşma tanıma algoritmalarını kullanarak ses veya video dosyalarını otomatik olarak %95'in üzerinde doğrulukla metne dönüştüren gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisi sağlar. V...
U-Capture
uniphore.com
Uniphore, onlarca yıldır kanıtlanmış, ölçeğe uygun tasarlanmış ve Kurumsal için tasarlanmış en büyük B2B yapay zeka tabanlı şirketlerden biridir. Şirket, birden fazla endüstri kolunda ve en büyük küresel dağıtımlarda iş sonuçlarına yön veriyor. Uniphore, Kuruluşun müşteriyi etkileyen her parçasına y...
Thirdlane
thirdlane.com
İşletmeler, İnternet Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve Çağrı Merkezi Operatörleri için VoIP PBX ve Tümleşik İletişim platformları ve çözümleri geliştiricisi.
Spellex
spellex.com
Spellex, yenilikçi ürünler sunarak ve Spellex müşterilerine birinci sınıf hizmet sunarak yazım denetimi, dikte ve yardımcı teknoloji yazılım çözümleri sunmaktadır.
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite, iş akışı çözümleri, dijital dikte, ses tanıma ve PDF çözümlerinde uzmanlaşmış tam bir çözüm sağlayıcısıdır. SpeechWrite'ın sofistike ama basit pratik teknolojisi, çalışma ortamınızı geliştirmenize ve daha akıllı çalışmanıza olanak tanır. OEM'ler ve teknoloji ortaklarıyla yakın işbirli...
SoundHound AI
soundhound.com
Konuşma zekasının önde gelen yenilikçilerinden biri olarak, farklı sektörlerdeki işletmelerin müşterilerine sınıfının en iyisi konuşma deneyimleri sunmasına olanak tanıyan bağımsız bir sesli yapay zeka platformu sunuyoruz. Tescilli Speech-to-Meaning® ve Deep Anlamı Anlama® teknolojilerini temel alan...
Recordator
recordator.com
Recordator.com, aramalarını mükemmel kayıt kalitesiyle kaydetmek isteyen herkes için hızlı ve kolay bir çözümdür. Herhangi bir kurulum gerektirmeden her mobil cihazda ve operatörde çalışır.
Recognosco
recognosco.com
Yapay Sinir Ağı ve Derin Öğrenme teknolojisinden yararlanan yapay zeka destekli konuşma tanıma SDK'sı. İş ortakları için tasarlandı. * Dolaylı bir yaklaşım kullanmak - ortaklarımızla rekabet etmeden yenilikçi teknoloji * Dünya çapında geniş pazar ve dil kapsamı * Esnek dağıtım: şirket içinde veya b...
Picovoice
picovoice.ai
Picovoice, kendi koşullarınıza göre her şeye ses katmak için uçtan uca bir platformdur. İnovasyon yoluyla sesli yapay zekanın benimsenmesini hızlandırıyoruz. Picovoice, cihaz üzerinde, mobil cihazda, web tarayıcılarında, şirket içinde ve bulutta çalışan doğru, özel ve hızlı ses yapay zeka teknoloji...
Datch
datch.io
Datch, karar verme ve kaynak yönetimi için varlık içgörülerini ortaya çıkarırken son derece ayrıntılı, yapılandırılmış insan merkezli verileri yakalamak için yapay zekadan yararlanan bir platformdur. Amacımız, varlık MTTR'sini azaltmak, MTBF'yi artırmak, daha iyi planlamayı desteklemek ve daha hızlı...
CueMe
cueme.com
CueME, tekler, çiftler ve turnuvalar için şahsen veya neredeyse her seviyedeki rekabette oynayacak insanları bulmak için dünyanın en iyi bilardo uygulamasıdır. CueME video, puanlama ve sıralama teknolojisiyle dünyanın her yerinden istediğiniz kişiyi oynatın. Oynadıkça, tanınma ve ödüller için kazanç...
Voxpow
voxpow.com
Makine Öğrenimi tarafından desteklenen konuşmadan metne dönüştürme. Doğrudan web sitenizde ve ücretsiz. Voxpow, 100'den fazla dili ve çeşidini tanıyarak küresel kullanıcı tabanınızı destekler.
Dictanote
dictanote.co
Kullanıcıların sesle yazmayı kullanarak üretkenliği artırmalarına yardımcı oluyoruz! Dictanote, yerleşik konuşmayı metne dönüştürme entegrasyonuna sahip modern bir not uygulamasıdır ve notlarınızı 50'den fazla dilde sesle yazmanızı kolaylaştırır. Voice In, herhangi bir web sitesindeki herhangi bir...
Spokestack
spokestack.io
Spokestack, yazılımınızı tamamen ses özellikli hale getirmek için açık kaynak kitaplıklardan ve sağlam hizmetlerden oluşan güçlü bir platformdur; örneğin: * Otomatik Konuşma Tanıma * Ses Etkinliği Algılama * Uyandırma kelimesi * Konuşma metni * Özel Ses * Doğal Dil Anlama
Jotengine
jotengine.com
Jotengine, konuşmaları ve toplantıları ses transkripsiyonuna ve video altyazısına dönüştürerek daha verimli hale getirir.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI, ses parçacıklarını yayınlanmaya hazır makalelere dönüştüren ve yazma için hızlı bir asistan görevi gören akıllı bir sesten metne dönüştürme aracı ve içerik merkezidir. Flipner AI, metin oluşturmaya devrim niteliğinde bir yaklaşım getirerek yazarların sayısız fikirlerini her zaman, her y...
Dubber
dubber.net
Dubber, uyumluluk ile satış ve servis performansına yönelik dünyanın Birleşik Bulut Çağrı Kaydı ve Sesli Yapay Zeka çözümüdür. Dubber'in tamamen uyumlu çağrı kayıt çözümü, tek bir tıklamayla açılabilir ve hiçbir donanım gerektirmeden Bulutta sınırsız şekilde ölçeklenebilir. Her çağrı veya konuşma ...
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic, sesten metne, konuşmayı metne, konuşmayı metne ve görev atamayı içeren özel modüllerin tamamını tek bir kontrol panelinde sağlar. * Yalnızca ses: Sesin kaydedildiği ve herhangi bir yerde bulunabilen (evden çalışma dahil) bir çeviriciye gönderildiği geleneksel ses diktesi. * Sesten metn...
Cochl
cochl.ai
Cochl, makine dinleme teknolojisine odaklanan, araştırmaya dayalı bir girişimdir. Geliştiricilerin ve işletmelerin ürün ve hizmetlerini insan benzeri dinleme yeteneğine sahip olacak şekilde güçlendirmeleri için sağlam yapay zeka sistemi sağlıyoruz.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics, AI ve Derin Öğrenme modellerine dayanan yenilikçi ses algoritmalarına öncülük ediyor ve dijital iletişim ve medya içeriğinde Konuşma Sesi Geliştirme yeteneklerini temelden geliştiriyor.
Scribbl
scribbl.co
Üretkenliği ve işbirliğini geliştirmeye yönelik yapay zeka destekli nihai araç olan Scribbl ile toplantı deneyiminizi dönüştürün. Not alma zahmetine elveda deyin ve verimli toplantıların olduğu yeni bir dönemi kucaklayın. Scribbl, toplantılarınızı zahmetsizce yakalar, yazıya döker ve kaydeder; böyle...
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive, bulut tabanlı bir dikte, transkripsiyon ve konuşma tanıma iş akışı çözümüdür. Yazarların konuşmadan metne her zamankinden daha hızlı geçmesine yardımcı olur. SpeechLive, Microsoft Azure bulut hizmetlerini kullanan Multi-Factor Authentication ile eksiksiz uçtan uca şifrelemeye sa...
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation, tıp, hukuk, kolluk kuvvetleri ve sigorta sektörlerine yönelik Dokümantasyon, Dijital Dikte, Ses İşleme, Transkripsiyon ve İş Akışı Yönetimi sistemlerinin lider geliştiricisidir.
Altered
altered.ai
Altered, birden fazla Voice AI teknolojisini, podcaster'lar, video oyun stüdyoları ve e-Öğrenim dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için yüksek kaliteli ses içeriği üretimi için kullanıcı dostu bir uygulamaya entegre eden yeni nesil bir ses düzenleyicidir.
VoxSciences
voxsci.com
VoxSciences, sesli mesajlarınızı metne dönüştürür ve bunları cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) mesajı ve/veya e-posta olarak iletir.
Synth
usesynth.com
Synth, iş görüşmelerini yönetmek ve bunlardan yararlanmak için yapay zeka destekli kapsamlı bir çözümdür. Synth, satış çağrıları, dahili veya harici toplantılar veya çağrı merkezi çağrıları ve müşteri destek etkileşimleri olsun, tüm çağrılarınızı yazıya döker, tercüme eder ve analiz eder. Synth ayrı...
Kukarella
kukarella.com
Mükemmel ses netliği, tempo, tonlama ve telaffuzla seslendirme yapın. Kukarella'da en iyi yapay zeka sinir seslerini deneyebilirsiniz. Tüm ticari haklar dahildir. Kukarella, ücretli planlarımızdan herhangi birinde ticari kullanıma uygun, 130 dilde ve aksanda 800'ün üzerinde yapay zeka sesine erişim...
LumenVox
lumenvox.com
LumenVox, dünya çapındaki kuruluşlar için taşıyıcı düzeyinde konuşma teknolojisinin lider sağlayıcısıdır. Kapasitenin bir parçası olarak LumenVox, yapay zeka destekli konuşma tanıma ve ses kimlik doğrulama teknolojisiyle müşteri deneyimlerini dönüştürüyor. LumenVox'un DNA'sı 20 yıllık ses teknoloji...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger, otomatik noktalama işaretleri, otomatik kaydetme, zaman damgaları, metin içi düzenleme yeteneği, ses dosyalarının transkripsiyonunu, dışa aktarma seçeneklerini ve daha fazlasını içeren web tabanlı bir konuşma tanıma ve ses çeviri yazılımıdır. * Speechlogger, otomatik noktalama işaret...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo tıp uzmanları için dikteyi yeniden keşfediyor. İster veterinerlik ister tıbbi tıp sektöründe olun, Talkatoo sizin için konuşmayı metne dönüştürme yazılım çözümüdür. Talkatoo hem Windows hem de Mac ile uyumludur, yazabileceğiniz her alanda çalışır (PIM'ler ve EHR'ler dahil) ve kullanımı çok ...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan konuşmasındaki iş değerini ortaya çıkarmak için AI ve ML'deki en son atılımları birleştiren Konuşma Zekası alanında dünyanın önde gelen uzmanıdır. İşletmeler, gerçek zamanlı ve kayıtlı medyada demografik, yaş, cinsiyet, aksan, lehçe veya konuma bakılmaksızın insan düzeyindeki kon...