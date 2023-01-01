AssemblyAI

Konuşmayı yazıya dökmek ve anlamak için güçlü yapay zeka modellerine erişin Basit API'miz konuşma tanıma, konuşmacı algılama, konuşma özetleme ve daha fazlası için yapay zeka modellerini ortaya çıkarır. Basit bir API aracılığıyla üretime hazır, ölçeklenebilir ve güvenli yapay zeka modelleri sunmak için en son teknoloji ürünü yapay zeka araştırmalarını temel alıyoruz. Binlerce çığır açan girişim ve düzinelerce küresel kuruluş tarafından kritik görev iş yükleri için kullanılıyor.

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