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Slack

Slack

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Web Sitesi: slack.com

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Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.

Web Sitesi: slack.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Slack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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