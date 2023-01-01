Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.

Web Sitesi: slack.com

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