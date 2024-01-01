Video Konferans Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Video konferans yazılımı, sesli toplantılar, video toplantıları ve seminerler için çevrimiçi iletişimi kolaylaştırır; sohbet, ekran paylaşımı ve kayıt gibi işlevler sunar. Bu araçlar, uzun mesafeler veya uluslararası sınırlar arasında iletişimi kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve seyahat masraflarını en aza indirmek için tasarlanmıştır. Coğrafi konumdan bağımsız olarak her seviyedeki çalışanlara iş arkadaşları, ortaklar veya müşterilerle sanal toplantılar düzenleme veya bunlara katılma yetkisi veriyorlar. Video konferans çözümleri, hem spontane tartışmalarda hem de önemli toplantılarda fiziksel olarak bulunma ihtiyacını ortadan kaldırarak rahatlığı artırır, ilgili tüm taraflar için günlük rutinleri düzene koyar, müşteri ilişkilerini güçlendirir ve ekipler arasında şeffaf iletişimi teşvik eder. Ek olarak, belirli sistemler pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, konferanslar sırasında hayati önem taşıyan iş verilerinin senkronize edilmesini sağlar ve etkili takip iletişimlerini ve iletişim hesaplarına yönelik güncellemeleri kolaylaştırır.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, S...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (eski adıyla Hangouts Meet), Google tarafından geliştirilen bir video iletişim hizmetidir. Google Hangouts'un yerini alan iki uygulamadan biri, diğeri ise Google Sohbet'tir. Google, Ekim 2019'da Google Hangouts'u kullanımdan kaldırmaya başlamayı planladı.
Skype
skype.com
Skype, İnternet üzerinden bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli arama sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri de sağlar. Kullanıcılar metin, video, ses ve görü...
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Zoho Cliq
zoho.com
Çalışmayı ileriye taşımak için ekip iletişiminizi kolaylaştırın. Zoho Cliq, organize konuşmalar, bulunması kolay bilgiler ve sevdiğiniz araçlara bağlanarak ekip iletişiminizi basitleştirir.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Daha önce hiç olmadığı gibi uzaktan destek İhtiyacınız olan her şey tek bir platformda. Tamamen yeni TeamViewer ile kusursuz ve güvenli bir deneyimi keşfedin.
Whereby
whereby.com
Oturum açmaya veya indirmeye gerek kalmadan kolay görüntülü toplantılar. Ekran paylaşımı, kayıt ve çok daha fazlasıyla video konferans.
Element
element.io
Element, Matrix açık ağını kullanarak evden çalışırken gelişmiş grup sohbeti gizlilik ayarlarına, ekip iletişimi ve üretkenlik özelliklerine sahip güvenli bir grup görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Güçlü uçtan uca şifrelemeyle işbirliği. Grup mesajlaşmacısı Riot.im artık Element
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Zoho Meeting
zoho.com
Çevrimiçi toplantı ve web semineri ihtiyaçlarınız için web konferans yazılımı. Zoho Meeting, güvenli bir çevrimiçi toplantı platformu ve web semineri çözümüdür. Dünya uzaktan çalışmayı benimserken, çevrimiçi uygulamaların, özellikle de web konferans yazılımının güvenliği ve gizliliği endişe konusu ...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Gather
gather.town
Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com, 1.000'e kadar katılımcıyla HD sesli konferans, ekran paylaşımı ve video konferans sağlar. Ücretsiz bir hesap için kaydolun.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime, kullanıcıların çevrimiçi olarak buluşup sohbet etmesine olanak tanır ve Amazon Chime SDK, geliştiricilerin uygulamalarına ses ve video işbirliği eklemesine olanak tanır.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra, mesajlaşma ve işbirliği için açık kaynaklı sunucu ve istemci yazılımı sağlar. Daha fazlasını öğrenmek için https://www.zimbra.com adresini ziyaret edin.
crowdcast
crowdcast.io
Dünyanın bir araya geldiği yer — Çevrimiçi etkinliklerle topluluğunuza ulaşın, etkileşime geçin ve topluluğunuzu büyütün.
GoTo
goto.com
GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Ring4
ring4.com
Uygun fiyatlı ve kolay çevrimiçi iş telefonu sistemi. İş telefon numaranızı 30 saniyede kurun ve bulutta arama yapın, metin gönderin ve video konferans yapın. Pahalı ekstra SIM kartlara, veri planlarına ve sabit hatlara elveda deyin.
JioMeet
jio.com
Video Konferans Uygulaması - JioMeet, WebRTC desteği ve daha fazlası gibi özellikler sunan en iyi ve ücretsiz ekip işbirliği ve görüntülü görüşme uygulamasıdır. Şimdi İndirin!
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work ile nerede olursanız olun müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Telefon görüşmesinden sohbete ve ekran paylaşımına doğal bir şekilde geçiş yapın.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
Moxo
moxo.com
Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.
Dolby.io
dolby.io
Yüksek kalitede ses ve video. Müşteri deneyimlerini dönüştüren, verimli iş akışlarını teşvik eden ve kullanıcıları memnun eden yüksek kaliteli iletişim, akış ve medya çözümleri oluşturmak için Dolby.io API'lerine yönelen çok sayıda geliştirici, işletme ve yaratıcıya katılın.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Ryver
ryver.com
TEK BİR UYGULAMADA tüm ekibinizle işbirliği yaparak daha fazlasını yapın ve paradan tasarruf edin. Grup sohbeti + görev yöneticisi + sesli ve görüntülü aramalar. Bugün ücretsiz başlayın!
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans, bulut video konferansında dünya lideridir. Canlı görüntülü aramaları, web seminerlerini, konferans görüşmelerini ve çevrimiçi toplantıları kolayca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirin.
ClickMeeting
clickmeeting.com
ClickMeeting hesap panelinizde oturum açın. E-posta adresiniz, Office 365 veya Facebook'unuzla oturum açın.
Trillian
trillian.im
Trillian insanlar, işletmeler ve sağlık hizmetleri için modern ve güvenli anlık mesajlaşmadır Trillian, 20 yılı aşkın süredir insanların bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Günümüzün Trillian'ı, sağlık uzmanlarına ve her büyüklükteki işletmeye güvenli (ve HIPAA uyumlu) mesajlaşma sağlıyor. Kökleri...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Consolto
consolto.com
DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Fuze
fuze.com
Fuze, işletmelere çağrı merkezi, telefon sistemi ve video konferans çözümlerini içeren birleşik bir bulut iletişim yazılımı sağlar.
11Sight
11sight.com
Gelir Ekipleri için 1 Numaralı Gelen Görüntülü Görüşme ve Müşteri Etkileşimi Platformu
Supernormal
supernormal.com
Supernormal, parmağınızı bile kıpırdatmadan muhteşem toplantı notları oluşturmanıza yardımcı olur. Olağanüstü yapay zeka, Google Meet için toplantı notlarını otomatik olarak yazıya döker ve yazar. Her toplantıda beş ila on dakika ayırın. Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce ve da...
Butter
butter.us
Butter, son derece ilgi çekici ve etkili ortak çalışma oturumları yürütmenizi sağlayan, hepsi bir arada sanal işbirliği platformudur!
Crikle
crikle.com
Sadece sunum değil, satış konuşmaları yapmaya başlayın.
join.me
join.me
Ekran paylaşımı, çevrimiçi toplantılar ve ekip işbirliğinin tümü join.me'de hızlı ve kolaydır. İşe kimin patron olduğunu gösterin. joinMe'yi bugün ücretsiz deneyin!
Vectera
vectera.com
Vectera müşterilerle çevrimiçi tanışmanın kolay yoludur. Müşterilerle birlikte randevular planlayın, video konferans toplantıları yapın ve beyaz tahta yapın.
Liveform
livestorm.co
Livestorm, iş amaçlı video iletişimi için basit bir yazılım sağlar. Canlı, önceden kaydedilmiş veya otomatik web seminerleri düzenleyin, kolayca çevrimiçi toplantılar oluşturun ve katılın.
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Daily
daily.co
Video görüşmesi kullanımınızı görüntülemek, odalar oluşturmak, çağrı ve API günlüklerini incelemek, planınızı ve ekibinizi yönetmek ve daha fazlasını yapmak için Günlük hesabınızda oturum açın.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
SignalWire
signalwire.com
Yeni nesil video işbirliği platformu. Ses, SMS ve video işlevlerine yönelik API'ler içeren elastik bir bulut iletişim ağı tarafından desteklenmektedir.
3veta
3veta.com
3veta, video aracılığıyla çevrimiçi hizmet sağlamak ve almak için başvurulacak çözümdür. Önceden düzenlenmiş görüntülü toplantılara katılmak için uygulamayı kullanın!
Agora
agora.io
Anlamlı insan bağlantıları için Gerçek Zamanlı Etkileşim Platformu. İnsanlar birbirlerini gördüklerinde, duyduklarında ve etkileşimde bulunduklarında daha uzun süre etkileşimde bulunurlar. Agora ile herhangi bir uygulamaya, herhangi bir cihaza, herhangi bir yere canlı ses ve video yerleştirebilirsin...
Tolstoy
gotolstoy.com
Müşterilerinizle yüz yüze görüşmeye başlayın.
SoWork
sowork.com
SoWork sanal işyerleri uzak ekiplere verimlilik, varlık, kendiliğindenlik ve bağlantı sağlar. Yapay zeka destekli Ofis Asistanı Sophia, en iyi toplantı araçları ve tam özelleştirmeyle SoWork, ekibinizin her zamankinden daha mutlu ve daha üretken olduğu yerdir.
Crewdle
crewdle.com
Crewdle, eşler arası teknolojiden yararlanarak güvenli, özel ve yeşil, kesintisiz bir video konferans deneyimi sunabiliyor. Bugün geçiş yapın!
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
TrueConf
trueconf.com
TrueConf, yazılım tabanlı video konferans ve tümleşik iletişim ürünleri üreten bir Rus şirketidir. Şirketin uygulamaları konferans veya toplantı salonlarında, işyerlerinde ve mobil cihazlarda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. TrueConf'un merkezi Rusya'nın Moskova şehrindedir.
Desk AI
desks.ai
Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Hızında Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakikalar İçinde...
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, hızlı bir şekilde uzaktan görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...
Cosmos Video
cosmos.video
Uzaktaki ekibinizle anında işbirliği yapın Uzaktaki ekiplerin rahatsız edilmeden anında işbirliği yapması için tasarlanmış ekip toplantı alanları. Yanıtları beklemeye, aramaları planlamaya veya toplantı bağlantılarını paylaşmaya elveda deyin.