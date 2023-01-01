WebCatalog
Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağlamak üzere yapay zekadan yararlanır. Ayrıca akıllı toplantı meta veri yönetimi ve satış performansı analitiği aracılığıyla satış liderlerini güçlendirir.

Web Sitesi: goodmeetings.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Goodmeetings ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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