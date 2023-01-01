Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağlamak üzere yapay zekadan yararlanır. Ayrıca akıllı toplantı meta veri yönetimi ve satış performansı analitiği aracılığıyla satış liderlerini güçlendirir.

Web Sitesi: goodmeetings.ai

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