MaintenanceX, operasyonel liderlerin ön saf ekipleriyle iş akışlarını yönetmesine olanak tanıyan, mobil öncelikli bir Ön Cephe Kayıt Yönetimi (FRM) platformudur.

Web Sitesi: getmaintainx.com

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