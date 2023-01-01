Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gmail kullanan ekipler için ortak çalışma platformu. Gmelius, ekiplerinize e-posta üzerinde ortak çalışma, projelerini ve işlem hatlarını yönetme, müşterilerinize hizmet verme ve Gmail'den ve şirketinizde günlük olarak kullanılan diğer uygulamalardan ayrılmadan iş akışlarını otomatikleştirme konusunda güç verir.

Web Sitesi: gmelius.io

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