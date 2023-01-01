Kendi bulutunuzda modern bir uygulama platformu. Porter, ekiplerin DevOps'u otomatikleştirmesine olanak tanıyan, tam olarak yönetilen bir PaaS'tır. AWS, GCP, DO ve daha fazlasındaki uygulamaları dağıtın ve yönetin.

Web Sitesi: porter.run

Yasal Uyarı: WebCatalog, Porter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.