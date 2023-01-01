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Linux Academy

Linux Academy

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Web Sitesi: linuxacademy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Linux Academy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Azure, GCP, AWS bulut sertifikasyonu ve eğitim kurslarında lider. Uygulamalı deneyim. Ücretsiz planların da bulunduğu İş ve Bireysel planlar. Bugün öğrenmeye başlayın.

Web Sitesi: linuxacademy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Linux Academy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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