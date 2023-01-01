WebCatalog
Motiv

Motiv

app.motiv.team

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Motiv çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Motiv, Ekip Liderlerinize ilişkin Verimlilik Ölçümleri Sağlayan bir Mobil Kontrol Panelidir. Motiv uygulamasıyla, CEO'lar, yöneticiler ve dağıtılmış ekiplerin liderleri, Ekip Liderleri için verimlilik ölçümlerini avuçlarının içinde bulacaklar. Motiv'i Microsoft 365 ve işletmenizin her gün kullandığı Google Workspace uygulamalarıyla entegre edin. Mobil uygulamamızı indirin ve başlamak için kaydolun!

Web Sitesi: motiv.team

Yasal Uyarı: WebCatalog, Motiv ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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