Motiv, Ekip Liderlerinize ilişkin Verimlilik Ölçümleri Sağlayan bir Mobil Kontrol Panelidir. Motiv uygulamasıyla, CEO'lar, yöneticiler ve dağıtılmış ekiplerin liderleri, Ekip Liderleri için verimlilik ölçümlerini avuçlarının içinde bulacaklar. Motiv'i Microsoft 365 ve işletmenizin her gün kullandığı Google Workspace uygulamalarıyla entegre edin. Mobil uygulamamızı indirin ve başlamak için kaydolun!

Web Sitesi: motiv.team

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