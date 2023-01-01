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Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerin rakibidir ve Microsoft Skype Kurumsal'ın evrimi ve yükseltme yoludur.Microsoft, Teams'i New York'taki bir etkinlikte duyurdu ve hizmeti 14 Mart 2017'de dünya çapında başlattı. Hackathon şirketin genel merkezinde gerçekleştiriliyor ve şu anda Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.

Web Sitesi: microsoft.com

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