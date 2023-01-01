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Google Chat

Google Chat

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Web Sitesi: workspace.google.com

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Google Chat, rakipler Slack ve Microsoft Teams'e benzer şekilde doğrudan mesajlar ve ekip sohbet odaları sağlayan ve ayrıca G Drive içerik paylaşımına (Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar) izin veren bir grup mesajlaşma işlevi sağlayan, Google tarafından ekipler için geliştirilmiş bir iletişim yazılımıdır. ). Google Hangouts'un yerini alan iki uygulamadan biri, diğeri ise Google Meet'tir. Google, Ekim 2019'da Google Hangouts'u kullanımdan kaldırmaya başlamayı planladı. Mevcut sürüm yalnızca G Suite müşterilerine yöneliktir ve Temel pakette Apps Kasası veri saklama özelliğinin bulunmaması dışında tüm paketlerde aynı özelliklere sahiptir.

Web Sitesi: workspace.google.com

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