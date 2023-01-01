Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Forms, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ın yanı sıra Google Drive ofis paketinde ve Google Classroom'da bulunan bir anket yönetimi uygulamasıdır. Formlar, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da bulunan tüm ortak çalışma ve paylaşım özelliklerini içerir.

Web Sitesi: docs.google.com

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