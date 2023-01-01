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Google Forms

Google Forms

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Web Sitesi: docs.google.com

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Google Forms, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ın yanı sıra Google Drive ofis paketinde ve Google Classroom'da bulunan bir anket yönetimi uygulamasıdır. Formlar, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da bulunan tüm ortak çalışma ve paylaşım özelliklerini içerir.

Web Sitesi: docs.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Forms ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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