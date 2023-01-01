Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Flowdock çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

CA Flowdock, tüm konuşmalarınızı, çalışma öğelerinizi ve araçlarınızı tek bir yere getirir. Ekipler, konumlar ve saat dilimleri genelinde işe öncelik verin, sorunları çözün, arama yapın ve organize edin.

Web Sitesi: flowdock.com

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