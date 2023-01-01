Kolektif zekayı açığa çıkaran esnek iş yönetimi platformu. Kantree, şirketinizdeki işleri planlamak, organize etmek ve yönetmek için hepsi bir arada bir araç setidir.

Web Sitesi: kantree.io

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