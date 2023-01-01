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Lumeer

Lumeer

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Web Sitesi: lumeer.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lumeer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekipleri organize edin, projeleri tamamlayın. Kolay ve esnek bir araçla projelerinizi güçlendirin. Ekip çalışmasını ve işbirliğini en üst düzeye çıkarın. Her şeyi planlayın, organize edin, takip edin.

Web Sitesi: lumeer.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lumeer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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