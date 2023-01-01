WebCatalog

Todoist

Todoist

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Web Sitesi: todoist.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Todoist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Todoist ile görev ve projeleri organize eden, planlayan ve bunlar üzerinde işbirliği yapan 25 milyon kişiye ve ekibe katılın. The Verge'den "En iyi yapılacaklar listesi".

Web Sitesi: todoist.com

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