Google Tasks

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm cihazlarınız arasında senkronize edilen yapılacaklar listesiyle görevlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetin, yakalayın ve düzenleyin. Gmail ve Google Takvim ile entegrasyonlar görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: tasks.google.com

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