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Google Tasks

Google Tasks

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: tasks.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Tasks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm cihazlarınız arasında senkronize edilen yapılacaklar listesiyle görevlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetin, yakalayın ve düzenleyin. Gmail ve Google Takvim ile entegrasyonlar görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: tasks.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Tasks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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