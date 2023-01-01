WebCatalog

Bard

Bard

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: bard.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini alın - Taslakların, e-postaların, blog gönderilerinin, şiirlerin ve çok daha fazlasının ilk taslaklarını oluşturun

Web Sitesi: bard.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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