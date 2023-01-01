Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Contacts çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Google Kişiler, Google'ın ücretsiz e-posta hizmeti Gmail'de, bağımsız bir hizmet olarak ve Google'ın iş odaklı web uygulamaları paketi G Suite'in bir parçası olarak kullanılabilen kişi yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: contacts.google.com

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