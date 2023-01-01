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Google Contacts

Google Contacts

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Web Sitesi: contacts.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Contacts çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Kişiler, Google'ın ücretsiz e-posta hizmeti Gmail'de, bağımsız bir hizmet olarak ve Google'ın iş odaklı web uygulamaları paketi G Suite'in bir parçası olarak kullanılabilen kişi yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: contacts.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Contacts ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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